Bei-Abbanoa: ok finanziamento da 200mln

E' stato perfezionato a Roma, nella sede di Utilitalia, il finanziamento di 200 milioni per investimenti sulle infrastrutture (reti, potabilizzatori, depuratori) del servizio idrico della Sardegna concesso al gestore unico Abbanoa spa dalla Banca Europea per gli investimenti (Bei). Per accedere al finanziamento, Abbanoa ha superato una due diligence tecnica e finanziaria condotta dalla Bei, chiusa con esito positivo nel settembre scorso.

Il finanziamento sostiene l'impegno di una parte significativa del masterplan del gestore, pari complessivamente a 800 milioni di euro, caratterizzato da alcuni obiettivi strategici, tra cui spicca quello della piena compliance ambientale e della gestione attiva delle reti di distribuzione funzionale alla prevenzione della dispersione di risorsa.

Tra gli investimenti si annoverano anche quelli finalizzati all'adozione di sistemi tecnologici aderenti alla filosofia della Industry 4.0 e alla realizzazione dell'efficienza idraulica e energetica del sistema isolano, molto complesso, articolato nei 24.000 kmq dell'intera regione. Costituisce linea prioritaria di intervento anche la realizzazione di alcuni interventi sperimentali in materia di trattamento di rifiuti urbani (umido domestico) nel processo di depurazione per la produzione di biogas e la gestione dei fanghi con riuso in agricoltura.

"Siamo impegnati per garantire un servizio di qualità in una Regione dalle caratteristiche uniche - ha sottolineato il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas - L'assenza di acque di falda costringe a far ricorso a bacini artificiali da cui proviene l'85% dell'acqua distribuita che viene potabilizzata prima di poter essere immessa in rete".

"I finanziamenti al settore idrico integrato e di contrasto ai cambiamenti climatici rappresentano uno dei pilastri dell'attività della Bei - ha ricordato Miguel Morgado, direttore per Italia e Balcani - Il finanziamento a lungo termine perfezionato con Abbanoa è un'operazione di successo che permette di supportare un articolato piano degli investimenti sull'intero ciclo delle acque, con significative ricadute positive sui cittadini sardi".