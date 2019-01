Salvini arrivato a Cagliari

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato in Prefettura a Cagliari per partecipare al comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Successivamente ci sarà una conferenza stampa e quindi un mini tour in vista delle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera fissate per domenica 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio. Previste tappe a Quartu Sant'Elena, Oristano e Alghero.

FACCIA A FACCIA CON ZEDDA, CANDIDATO GOVERNATORE. Al via in Prefettura a Cagliari, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al vertice partecipa anche il sindaco di Cagliari e candidato governatore del centrosinistra alle regionali del 24 febbraio, Massimo Zedda. Un anno fa, in seguito all'accordo tra Psd'Az e Lega in vista delle politiche del 4 marzo, il primo cittadino aveva silurato l'assessore sardista Gianni Chessa. "L'alleanza con un partito come quello di Salvini crea in me un imbarazzo molto forte", aveva motivato.