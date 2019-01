Spara a cognato per eredità, arrestato

E' stato arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, Giuseppe Cambone, il 67enne di Irgoli che ieri pomeriggio ha sparato alcuni colpi di fucile sul cognato ferendolo di striscio al volto, dopo una lite per questioni di eredità. Il ferito, Matteo Romanu, invece è in condizioni stabili ed è stato giudicato guaribile in una decina di giorni dai medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove era arrivato a bordo dell'elisoccorso del 118. Cambone si trova da ieri rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros.