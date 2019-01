Rotte continuità Sardegna ad Alitalia

Tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna sono assegnate ad Alitalia. E ciò che emerge dopo l'apertura delle buste con l'offerta economica dei vettori. Una graduatoria provvisoria sulla base dei conteggi effettuati dalla commissione di gara e che sarà formalizzata entro gennaio. In gara c'erano Alitalia e Air Italy, che avevano presentato complessivamente 10 offerte. Sei arrivavano da Alitalia per le rotte Olbia-Milano, Olbia-Roma, Alghero-Milano, Alghero-Roma, Cagliari-Milano e Cagliari-Roma. Le altre quattro da Air Italy per le stesse tratte tranne l'Alghero-Milano e l'Alghero-Roma.

Per la rotta Cagliari- Roma Fiumicino (base d'asta di 33.787.876 euro più Iva): Air Italy ha offerto un ribasso del 3%, arrivando a 25,2 punti complessivi (7,2 per l'offerta economica più 18 dell'offerta tecnica); Alitalia ha fatto un'offerta al ribasso del 25%, ottenendo 88 punti (28 offerta tecnica, 60 economica). Per la rotta Cagliari-Milano Linate (base d'asta 34.969.908 euro): Air Italy ha offerto un ribasso del 5%, ottenendo 34,67 punti (18 offerta tecnica, 16,67 economica); Alitalia ha offerto un ribasso del 18%, ottenendo 88 punti (28 offerta tecnica e 60 economica).

Per la rotta Olbia-Roma Fiumicino (base d'asta 10.140.170 euro): Air Italy ha offerto un ribasso del 16%, ottenendo 51,10 (18 offerta tecnica, 33,1 l'economica); Alitalia ha offerto il ribasso del 29%, ottenendo 93 punti (33 offerta tecnica, 60 l'economica). Per la rotta Olbia-Milano Linate (base d'asta 9.342.698 euro): Air Italy ha offerto un ribasso del 16%, ottenendo 78 punti (18 tecnica, 60 economica); Alitalia ha offerto il ribasso del 15% ottenendo 89,25 punti (33 tecnica, 56,25 economica).

Su Alghero-Roma (base d'asta 12.655.361) e Alghero Milano (base d'asta 10.925.268) ha presentato offerte solo Alitalia. Nel primo caso il vettore ha fatto un offerta al ribasso del 31% totalizzando 88 punti (28 tecnica, 60 economica). Nel secondo, con offerta al ribasso del 16%, ottiene sempre 88 punti (28 tecnica e 60 economica). Il periodo di validità del nuovo sistema di continuità territoriale va dal 17 aprile 2019 sino al successivo triennio. Dalla pubblicazione del bando è necessario attendere sei mesi entro i quali una compagnia aerea può accettare gli oneri di servizio anche senza compensazione economica.