Sfruttamento immigrazione, 2 arresti

Si chiama Esmeralda Trogu ed è una ragioniera di 46 anni la professionista arrestata dai carabinieri della Compagnia di Oristano con l'accusa di far parte di un sodalizio criminale finalizzato al favoreggiamento e allo sfruttamento della immigrazione clandestina e all'illecita permanenza nel territorio italiano di cittadini stranieri irregolari.

Assieme a lei è stato arrestato, accusato degli stessi reati, anche un mediatore culturale di nazionalità pakistana, Baywimer Kumbar. Dopo l'arresto la consulente aziendale e il suo presunto complice sono stati accompagnati in caserma per le formalità di rito. Nel corso dell'operazione sono state effettuate diverse perquisizioni che avrebbero permesso di acquisire materiale utile alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Sul suo profilo social Esmeralda Trogu presenta il suo studio come "una realtà dinamica e flessibile, in grado di garantire e soddisfare, anche attraverso una fitta e qualificata rete di collaborazioni nazionali ed internazionali" e vanta "la dotazione di un supporto informatico di altissimo livello" per soddisfare le richieste della propria clientela.