Saltano corse su tratta Sardegna-Corsica

Il forte vento di maestrale sta condizionando pesantemente i collegamenti tra la Sardegna e la Corsica. A causa del mare molto agitato Moby è stata costretta a cancellare quattro corse della mattina tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. In particolare sono saltate quelle delle 7 e delle 11, in partenza dal porto sardo, e quelle delle 8.30 e 13 dallo scalo corso. Alcuni collegamenti erano saltati anche ieri, sempre a causa delle cattive condizioni meteo-marine.

Nel sud Sardegna, invece, sulla costa occidentale - quella maggiormente battuta dal Maestrale - è stato sospeso del tutto il collegamento tra Portovesme e Carloforte. La Delcomar ha annunciato, però, che il viene effettuato sullo scalo di Calasetta per tutta la giornata di oggi.

Nel frattempo qualche disagio anche nei collegamenti con la Penisola il traghetto Janas sulla rotta Genova-Porto Torres è attraccato a Olbia. Per oggi non sono previste modifiche, ma dalla Moby fanno sapere che se le condizioni meteo-marine non dovessero migliorare è possibile che il traghetto riparta dallo scalo gallurese.