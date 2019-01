Maran: "Cagliari fuori ma a testa alta"

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "E' stata una partita combattuta, poco prima del gol di Zapata abbiamo avuto una bella occasione con Joao Pedro. Siamo dispiaciuti per l'eliminazione, ma siamo usciti a testa alta. Pavoletti? Ha preso due botte al ginocchio, zoppicava: inevitabile la sua sostituzione". Così Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha commentato l'eliminazione per mano dell'Atalanta in Coppa Italia.