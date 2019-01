C.Italia: contro Atalanta esordio Birsa

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - Anche il nuovo arrivato Birsa figura fra i convocati per la partita di domani in Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma alle 17,30 nella Sardegna Arena.

Ora la scelta è tutta di Maran: per affrettare l'inserimento dello sloveno ex Chievo l'allenatore dei rossoblu potrebbe decidere di schierarlo anche nella formazione iniziale come ha fatto il Bologna con Soriano e Sansone. "Ci serviva un giocatore in quel ruolo - ha spiegato Maran, in conferenza stampa -.

Valter ha il suo modo di interpretare il ruolo di trequartista: c'è chi attacca la profondità, lui preferisce mandarci gli altri. In pratica diventa una specie di regista tra le linee".

In palio ci sono i quarti di finale e la possibilità di affrontare la Juve. Di mezzo, però, c'è l'Atalanta. "Vogliono qualificarsil, ma anche noi puntiamo ad andare avanti - ha chiarito il tecnico -. Affrontiamo una squadra di grande caratura tecnica, che si è qualificata per le coppe ed è vicina alla zona Europa League anche quest'anno. Una formazione forte anche sul piano fisico. Ben venga una sfida di questo livello di difficoltà prima della ripresa del campionato".

Voglia di rivalsa. "L'ultima partita di campionato a Udine ha lasciato tanto amaro in bocca - ha ammesso Maran -. Da come ci siamo ripresentati in campo dopo le feste ho subito percepito che c'è tanta voglia di cancellare quella parentesi. A volte certe sconfitte possono anche essere salutari, darti quella spinta in più. Al di là dell'amarezza e della rabbia, ricominciamo con ancora più voglia di prima". Tra i 23 convocati mancano gli infortunati Castro, Cerri e Klavan. Non si esclude possa essere una partita più lunga del previsto. "Qualora si dovesse andare ai rigori - ha anticipato - ho a disposizione una serie di specialisti nei tiri dal dischetto. Bisognerà anche capire la situazione, valutare il momento che vive il giocatore nel contesto del match". (ANSA).