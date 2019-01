Berlusconi in Sardegna giovedì e venerdì

Silvio Berlusconi sarà in Sardegna giovedì 17 e venerdì 18 gennaio. Lo conferma all'ANSA il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci. Per il momento trapela solo che il presidente del partito sarà il protagonista di un tour a sostegno di Daniela Noli, candidata del centrodestra alle elezioni suppletive del 20 gennaio per un posto a Montecitorio.

Berlusconi toccherà gli otto comuni (Cagliari, Quartu, Quartucciu, Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Sinnai e Villasimius) del collegio di Cagliari dove i cittadini sono chiamati a votare, e incontrerà sindaci e amministratori della coalizione. Il Cavaliere è così il terzo big a mettere piede in terra sarda in vista della tornata di domenica prossima: dopo il capo politico del M5s Luigi Di Maio, mercoledì 16 sarà il turno del leader della Lega Matteo Salvini.