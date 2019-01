Tafferugli in stadio Cardedu, 2 denunce

Si apre la strada del Daspo per due persone di Cardedu, rispettivamente di 50 e 30 anni, denunciate dai Carabinieri per lesioni personali. Durante la partita di calcio tra le squadre del Cardedu e l'Atletico Settimo, valida per il campionato di calcio di 1/a categoria, dopo che l'arbitro ha espulso un giocatore per un fallo di gioco, tra le due tifoserie è iniziato un tafferuglio che è sfociato nell'aggressione ai danni di un tifoso della squadra ospite tanto che il direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita.

Ad avere la peggio è stato uno spettatore 25enne di Sinnai che, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei. Immediate sono state le indagini effettuate dai militari della locale Stazione che hanno individuato e denunciato i due alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei con il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.