Venezi apre l'anno accademico a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 11 GEN - La "lectio magistralis" della direttrice d'orchestra, pianista e compositrice Beatrice Venezi, 29 anni, inserita da Forbes fra i 100 giovani leader del futuro, aprirà il 457/o Anno Accademico dell'Università di Sassari. La cerimonia, in programma martedì 15 gennaio alle 11 nell'aula magna dell'Ateneo, è stata presentata dal rettore, Massimo Carpinelli, dal prorettore Luca Deidda e dal nuovo direttore generale, Cristiano Nicoletti, alla sua prima uscita ufficiale.

L'inaugurazione si aprirà col tradizionale ingresso del corteo accademico, cui seguirà la relazione del rettore e gli interventi del rappresentante del personale tecnico amministrativo, Riccardo Zallu, e del rappresentante degli studenti, Saidi Ayoub. Poi spazio a Beatrice Venezi con la sua lectio magistralis "Giacomo Puccini: l'attualità e la modernità della tradizione". A Venezi sarà offerta l'onorificenza dell'Università come riconoscimento del suo lavoro e del suo talento. "L'abbiamo scelta perché è giovane, donna, e dimostra che col talento si possono raggiungere le vette più alte in ambito professionale e artistico", spiega Carpinelli.

La presentazione della cerimonia è stata anche l'occasione per illustrare i piani dell'ateneo sotto la guida del nuovo direttore generale. Nicoletti arriva a Sassari dall'Università di Perugia. "Puntiamo alla semplificazione amministrativa - annuncia - l'innovazione dei processi e la riorganizzazione amministrativa sono passi fondamentali per ottenere una struttura snella e offrire in maniera semplice maggiori servizi agli studenti".

Carpinelli ha annunciato che l'Università sassarese ha avviato le pratiche per ottenere l'istituzione a Sassari del corso di laurea in Scienze motorie, che dovrebbe partire già nel 2019-2020.(ANSA).