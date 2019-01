Valledoria, operaio cade e batte testa

Un operaio di 28 anni, Spefano Piana, di Castelsardo, è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito alla caduta da un'altezza di alcuni metri mentre era al lavoro, a Valledoria. Il giovane ha battuto la testa ed è stato trasportato a Sassari in elicottero. Al momento non si conoscono i particolari sulla dinamica dell'incidente né le condizioni del ferito.