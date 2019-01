Lavori acquedotto Coghinas, disagi il 15

(ANSA) - SASSARI, 11 GEN - L'Ente acque della Sardegna (Enas) rende noto che martedì 15 gennaio verrà eseguito un intervento urgente di riparazione lungo il proprio acquedotto "Coghinas 2" che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.

I lavori, che saranno eseguiti dalle 7 alle 19, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati. Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

A Sassari interruzione dalle 14 di martedì alle 5 della mattina di mercoledì nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, S.Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Interruzione dell'erogazione dalle 20 di martedì alle 5 di mercoledì nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 340, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto. Interruzione dalle 17 di martedì alle 5 di mercoledì nelle zone alimentate dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, S.Paolo, S.Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari.

A Porto Torres centro: chiusura dalle 9 di martedì sino alle 5 di mercoledì; Porto Torres-Serra Li Pozzi: chiusura dalle 8 di martedì alle 5 di mercoledì. A Stintino centro: erogazione garantita dalle scorte nel serbatoio; Stintino-Pozzo di San Nicola e agro: chiusura martedì dalle 12 a mezzanotte.

Ad Alghero centro: chiusura dell'erogazione martedì dalle 8 alle 23. Nurra: Chiusura dell'erogazione dalle 8 di martedì fino a mezzanotte. Castelsardo: chiusura martedì dalle 8 alle 23.(ANSA).