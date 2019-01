Esordio per cantautore indie Modigliani

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - Disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming "Canzoni Indie" (Bianca Dischi) il nuovo singolo che segna il debutto di Modigliani, alias Francesco Addari, il primo cantautore indie sardo. "Sono pronto, carico, determinato ed entusiasta di iniziare questo nuovo progetto, e ad essere sincero ho anche una bella dose di ansia addosso, ma a questo ormai ci sono abituato - commenta Francesco Addari - Sono soddisfatto delle canzoni che ho scritto, mi piacciono tanto, mi piace cantarle, mi piace suonarle e mi piace ascoltarle. Non vedo l'ora di farle sentire, di sapere se piacciono, se emozionano, se rimangono in testa o meglio ancora nel cuore".

"Canzoni Indie" è una ballata indie dalle atmosfere solenni e le chitarre cristalline dove il cantautore sardo narra della sua quotidianità che vive cantando appunto "le canzoni indie che non passano alla radio". Una canzone in cui ci si può riconoscere e che evoca quello che è la vita dei suoi coetanei nelle città d'Italia.