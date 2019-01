Lirico Cagliari: domeniche in musica

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GEN - Un'ora di musica a metà mattina, la domenica. E' la novità proposta per il nuovo anno dal Teatro Lirico di Cagliari. Sono tre gli appuntamenti musicali in programma il 13, 20 e 27 gennaio, alle 11, nel foyer di platea.

Tre concerti, con un prezzo del biglietto popolare, dedicati alle famiglie ma rivolte anche al pubblico di abbonati e giovani. Una mini rassegna intitolata "Domenica in concerto" eseguiti dai complessi stabili cagliaritani, ovvero Orchestra e Coro e, nel ruolo di solisti, dalle prime parti degli stessi.

Si parte il 13 con un viaggio in musica che spazia dalle brillanti sonorità di Britten alle contaminazioni jazz di Chilcott, per un tuffo nella musica corale inglese moderna e contemporanea. Protagonisti il Coro femminile del Teatro Lirico diretto da Donato Sivo, all'arpa Maria Vittoria De Camillo, al contrabbasso Andrea Piras, al pianoforte Elisa Pais, alla batteria Pierpaolo Strinna.

Domenica 20 il matinée propone il Concerto per flauto e arpa di un Mozart ventiduenne e la Sinfonia n. 1 che Mendelssohn compose, invece, quando aveva appena quindici anni. Direttore é Cristiano Del Monte, al flauto Stefania Bandino, all' arpa Maria Vittoria De Camillo.

Domenica 27 sarà proposta la celebre Sinfonia mozartiana 29 e in chiusura il virtuosistico e acrobatico Concerto per tromba di Haydn. Direttore è Simone Pittau, alla tromba Vinicio Allegrini.

