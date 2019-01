Lirico: Resurrezione inaugura Stagione

Il fascino di un capolavoro di Gustav Mahler per l'inaugurazione della Stagione concertistica 2019 del Teatro Lirico di Cagliari. Duplice appuntamento venerdì 11 gennaio, alle 20.30, e sabato 12, alle 19, con Donato Renzetti alla guida di Orchestra e Coro del Lirico per l'esecuzione della Seconda Sinfonia "Resurrezione" del maestro austriaco.

Ideale prosecuzione della Prima Sinfonia, con i gravi accenti di Totenfeier, cerimonia funebre, sull'inevitabile fine, che introducono ad una sorta di affresco sonoro culminante con l'inno "Die Auferstehung" di Friedrich Klopstock che dà il nome alla partitura. Le parti soliste sono affidate al soprano Valentina Farcas e al mezzosprano Bettina Ranch, il maestro del coro è Donato Sivo.

Un'opera complessa e avvincente in cui il compositore ha inserito temi e brani autonomi e in sé compiuti, per riportarli all'interno di un'unica architettura capace di dar conto di differenti e cangianti stati d'animo, in una riuscita alchimia. La Seconda di Mahler riconduce alla feconda temperie culturale del secondo Ottocento e del primo Novecento per dare il la ad un ricco cartellone che ha nella riscoperta della musica di Mahler e Sibelius come duplice fil rouge.