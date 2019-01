Basket: colpaccio della Dinamo a Cipro

La Dinamo Banco di Sardegna espugna il campo dell'Aek Petrolina a Cipro e consolida la propria posizione in classifica nel girone K del Second Round di Fiba Europe Cup.

Sul parquet di Larnaca la squadra di coach Vincenzo Esposito si impone per 96 a 89, al termine di un match più equilibrato del previsto, ma solo perché la Dinamo non ha mai voluto premere sull'acceleratore dopo aver messo le cose in chiaro sin dalla prima frazione, chiusa sul 24-18.

A metà gara il vantaggio si è ridotto al minimo: al 20' il tabellone diceva 41-40.

Con una prova di forza la Dinamo si è imposta definitivamente, gestendo il risultato nell'ultima frazione.

Questi i parziali: 18-24; 22-17; 21-28; 28-27.

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 9, Smith 18, Bamforth 12, Devecchi, Magro, Pierre 10, Gentile 3, Thomas 20, Polonara 5, Diop, Cooley 19. All.: Esposito.