Presidio a oltranza precari De Vizia

Sono pronti al presidio ad oltranza davanti al Municipio di Cagliari, i lavoratori precari della De Vizia, il cui contratto è scaduto poco prima delle feste e non è stato rinnovato dopo 10 anni di lavoro. Per ora sotto i portici della Via Roma è stato piazzato solo un gazebo e due grossi fusti che vengono utilizzati come tamburi per far risuonare la protesta e il grido d'aiuto, ma negli zaini sono state messe le tende per passare la notte in lotta per il proprio posto di lavoro.

"Siamo in mezzo ad una strada a 50 anni con mogli e figli e nessuno ci sta dando risposte né il sindaco né i sindacati - dicono all'ANSA - ora siamo disperati e siamo intenzionati a rimanere qui finché non avremo una soluzione alla nostra vertenza. in altre parti della Sardegna, anche nella vicina Quartu, l'azienda sta assumendo nuovo personale, ma noi precari storici siamo in mezzo ad una strada pur avendo titoli abilitativi validi come le patenti".

"Non vogliamo assistenza - concludono - chiediamo solo di poter lavorare come abbiamo fatto dando sempre la massima disponibilità".