Di Maio in Sardegna il prossimo weekend

Il vicepremier Luigi Di Maio in Sardegna nel prossimo fine settimana. Ad annunciarlo su Facebook il candidato governatore del M5s alle regionali del 24 febbraio prossimo, Francesco Desogus. "Insieme gireremo per tre giorni tutta l'isola dove incontreremo attivisti, cittadini, elettori.

Sarà un momento di grande condivisione perché Luigi conoscerà da vicino sia coloro che quotidianamente con il loro impegno e lavoro si battono per una Sardegna più ricca, sia chi sta affrontando la crisi e non può essere lasciato indietro. Presto daremo tutti i dettagli della visita".

SALVINI, PRESTO IN SARDEGNA. "Ringrazio gli abruzzesi dopo che in Abruzzo ho passato un quasi weekend. Presto sarò anche in Sardegna". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini su diretta

facebook. In Abruzzo e Sardegna, in febbraio, si voterà per le Regionali.