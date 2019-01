Maltempo: nevica a Lanusei, -8 a Fonni

Temperature in picchiata nell'isola, come previsto dall'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, e arrivano anche le prime nevicate del 2019. E' il caso di Lanusei: per un'ora la cittadina dell'Ogliastra è stata interessata da un'intensa nevicata che ha creato qualche disagio alla circolazione stradale. Termometro sotto lo zero in tante località della regione, non solo di montagna, con record a Fonni, dove la minima è stata di -8 gradi.

Gelo anche nel Sassarese, con picchi di -5 a Ozieri e Illorai, e freddo intenso pure nelle principali città. Zero gradi a Olbia, 1 a Nuoro e Sassari, mentre a Cagliari la minima è stata di 3 gradi. Secondo le previsioni l'ondata di gelo proseguirà sino al weekend.