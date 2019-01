Statua Gigi Riva, parte crowdfunding

Una statua, alta tre metri e sessanta, che raffigurerà Gigi Riva nel suo famoso tiro mancino, il suo marchio di fabbrica. Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è impegnato per l'ultimo dribbling prima del gol: la concessione della deroga al divieto di realizzare monumenti per persone ancora in vita. Sarà eretto a Cagliari, sul lungomare Sant'Elia, davanti al Lazzaretto.

"Riva, il campione, merita una statua gigante che lo immortali mentre calcia potente di sinistro con la maglia di quel magico Cagliari che vinse lo scudetto nel 1969-70", spiega il Comitato organizzatore, formato da semplici cittadini, che ha scelto l'azionariato popolare per finanziare l'opera e ha dato il via sul web al crowdfunding sociale. "Stiamo rifiutando qualsiasi forma di sponsorizzazione o affiliazione con enti pubblici o società", si legge sulla loro pagina GoFundMe (www.gofundme.com/una-statua-per-gigi-riva).

L'obiettivo è quello di raggiungere 100.000 euro per costruire la statua del campione, ancora in vita. E c'è già chi ha messo sul piatto, da solo, 500 euro. "L'eventuale surplus di denaro a operazioni finite sarà destinato a un'opera di bene legata al calcio - dichiarano gli organizzatori - come ad esempio istituire delle giornate di festa alla scuola calcio, dove vengono fatti scendere in campo e assistiti dagli istruttori persone poco dotate tecnicamente o con disabilità, che provano a calciare o colpire di testa".

Gigi Riva potrebbe essere il primo italiano al quale verrà dedicata una statua da vivo, in deroga alla legge 1188 del 1927, articolo 3 ("Nessun monumento può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni"), grazie all'impegno già dichiarato da esponenti del Governo.