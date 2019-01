Cagliari festeggia 100 anni di G.B.Pinna

(ANSA) - CAGLIARI, 2 GEN - Una pergamena e una medaglia "per aver partecipato nella sua lunga vita allo sviluppo dell'economia della Sardegna e aver valorizzato un prodotto sardo d'eccellenza". E' il riconoscimento che il Comune di Cagliari ha voluto attribuire a Giovanni Battista Pinna, che oggi ha festeggiato i 100 anni di età.

Originario di Thiesi, dopo la laurea in Giurisprudenza a Firenze iniziò a lavorare col padre, fondatore dell'industria casearia Fratelli Pinna, contribuendo a renderla un'azienda modello nel settore che attualmente esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. E' stato l'assessore alle Politiche sociali, Roberto Marras, a premiare Pinna in occasione di una festa organizzata da amici e parenti nella casa cagliaritana dell'imprenditore.