Castelsardo,in 25mila per Gianna Nannini

Una notte magica di San Silvestro nell'antico Borgo dei Doria: sold out per il concerto di Gianna Nannini nella Piazza Nuova di Castelsardo, che ha richiamato la cifra record di oltre 25 mila persone da tutta la Sardegna e dalla penisola. E del resto era uno degli eventi di fine anno più attesi in Italia, il diciottesimo Capodanno organizzato a Castelsardo.

Alle 21 migliaia di persone erano già sotto il palco per assistere in prima fila all'evento, ma solo 8 mila persone hanno potuto accedere all'aria rossa di Piazza Nuova. Altri 15 mila fan si sono dovuti accontentare di vedere il concerto sui maxi schermi di via Sedini e via Roma. Due ore di performance artistica di qualità hanno snocciolato uno dietro l'altro i grandi successi di una Nannini in grande forma ed entusiasta del suo ritorno nell'isola. Giubbotto Chiodo rosso ed energia contagiosa, l'artista ha dato vita ad un live generoso e trascinante. Il concerto si è aperto con la celeberrima "America" primo successo internazionale di Nannini per poi proseguire con "Latin lover" "Fenomenale", "Profumo", "Bello e impossibile" ventidue brani di grande rock che il pubblico ha cantato insieme all'artista sino alle 2 di notte.

Immancabili i bis "Lontano dagli occhi", "Volare" "Notti magiche". Un omaggio anche alla Sardegna con l'esecuzione del brano "No potho reposare". A sorpresa l'artista ha poi chiamato sul palco una ragazza del pubblico che ha cantato insieme a lei a cappella "Carrassecare" dei Tazenda di Andrea Parodi, ai quali Gianna Nannini è particolarmente legata.

"In tanti sono arrivati a Castelsardo già nei giorni scorsi -dice il sindaco di Castelsardo Franco Cuccureddu - le strutture ricettive hanno registrato anche quest'anno il sold out. Il successo della manifestazione premia un'idea e un obiettivo che ci siamo sempre posti in questi 18 anni di Capodanni in piazza dimostrare che si può fare turismo in Sardegna con ottimi risultati anche fuori stagione".