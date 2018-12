Guardia Costiera,1200 controlli su pesca

Oltre 1200 controlli, 21 sanzioni amministrative e 134 chili di pesce sequestrati. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia costiera di Cagliari mirata a garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ittici e verificarne la provenienza.

Gli uomini della Capitaneria di porto dal 26 novembre al 30 dicembre hanno fatto scattare anche a Cagliari l'operazione "Confine illegale", avviata anche in altre regioni d'Italia. I controlli sono stati eseguiti sia in mare che nei punti di sbarco, ma anche all'interno delle attività di grossisti, venditori al dettaglio e ristoranti, senza tralasciare pescherecci e pescatori privati. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 28mila euro, sequestrati anche 118 attrezzi da pesca e mille metri di rete.