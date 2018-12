Calcio,Cagliari battuto dall'Udinese 2-0

Il Cagliari chiude il 2018 con una sconfitta, mentre per l'Udinese si tratta di una vittoria scaccia crisi, una boccata d'ossigeno per abbandonare il quart'ultimo posto in classifica. Lo fa grazie ai gol di Pussetto, migliore in campo, e Behrami tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo. Spreca anche un rigore con Lasagna che si vede parare il tiro da Cragno. Ma è quanto basta per avere ragione di un Cagliari irriconoscibile, mai capace di incidere sulla partita, se non per qualche sporadica occasione, nella prima frazione di gara.

Il Cagliari mostra un gioco farraginoso. La squadra di Rolando Maran fatica a produrre occasioni da gol e Ceppitelli, in ritardo, manda a terra Pussetto al limite dell'area sull'1-0 e si fa espellere. I rossoblù finiscono così la gara in 10 e il 2018 viene archiviato con una sconfitta.