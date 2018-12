Maran: "Con fatti gravi giusto fermarsi"

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - "Se i responsabili non sono solo un paio di persone a caccia di notorietà, ma siamo in presenza di fatti gravi: sono dell'idea che sia giusto fermare le partite". Così l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, commentando nella conferenza stampa della vigilia in vista della partita controi l'Udinese, gli scontri a Milano prima di Inter-Napoli che hanno portato alla morte di un tifoso. "Bisogna che tutti facciamo uno sforzo per far tornare lo stadio un luogo di festa - ha esortato il tecnico dei rossoblu - una possibilità di incontro per la gente che ama questo sport".