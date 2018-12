Calcio: sabato a Udine per altri 3 punti

Ritorno alla vittoria per il Cagliari. E, con la pancia piena, ritornano anche i dubbi per il futuro: guardare in alto o accontentarsi di tenere le distanze da chi sta peggio e in basso? La domanda la pone la classifica: la squadra di Maran è cinque punti sotto la coppia Sassuolo-Parma tra undicesimo e dodicesimo posto. E sette punti sopra il Bologna, terzultimo, e a cinque lunghezze di distanza dall'Udinese, quartultimo, proprio il prossimo avversario del Cagliari. Quella del Friuli sarà un po' la partita della risposta: una sconfitta non sarebbe certo un dramma, ma in qualche modo confermerebbe la dimensione del Cagliari di squadra che lotta solo per la salvezza. Pari o vittoria, invece, darebbero ragione alle ambizioni del presidente rossoblù Tommaso Giulini che si aspetta un Cagliari da centro classifica.

La partita contro il Genoa ha confermato che la vera forza del Cagliari di questo periodo è, più che il gioco, il carattere. C'è da dire però - come ha detto a fine gara Maran - che la strategia iniziale è stata vanificata dall'infortunio di Joao Pedro (condizioni da valutare) che, nelle intenzioni del mister, avrebbe dovuto fare di nuovo il trequartista per assicurare un sviluppo lineare alla manovra come stava succedendo con Castro. Con il cambio di programma e con l'ingresso di Ionita, tra l'altro in uno splendido periodo di forma, il Cagliari l'ha messa allora sul piano della corsa e del carattere.

Portando piano piano dalla sua una partita che era iniziata malino con due nitide occasioni per il Genoa. E con gli ospiti che sembravano i veri padroni del campo. Nella ripresa le occasioni di Pavoletti, Farias e il palo di Barella hanno in qualche modo legittimato l'occasionale vantaggio del primo tempo. E la squadra ha anche tenuto bene dietro finendo per la quinta volta la partita senza subire gol.