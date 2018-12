Vela: 52 Super series, ci sarà Azzurra

Azzurra, il moderno racer classe Tp52, simbolo sportivo dello Yacht club Costa Smeralda, conferma per il 2019 il proprio impegno nel circuito 52 Super Series di vela. Si tratta della serie professionistica per barche a chiglia di più alto livello agonistico, che ha sempre visto Azzurra salire sul podio. Si snoderà in cinque tappe europee, la prima delle quali scatterà il 21 maggio a Minorca, nell'arcipelago delle Baleari. Seguirà Cadice, sempre in Spagna, dal 18 giugno, poi la tappa di Cascais, in Portogallo, a luglio, seguita dal Campionato mondiale in programma dal 25 al 29 agosto a Puerto Portals, nell'isola di Palma di Maiorca.

Il circuito si chiuderà nelle acque di casa di Azzurra, a Porto Cervo, dal 24 al 28 settembre. La Porto Cervo 52 Super Series Sailing week sarà anche l'evento conclusivo della stagione sportiva dello YcCS che, nel 2019, ospiterà a giugno il Mondiale della classe Star, oltre alle classiche smeraldine come la Maxi Yacht Rolex cup e la Loro Piana Superyacht Regatta.