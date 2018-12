Villasimius in top 100 sostenibilità

(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - Villasimius con l'Area Marina Protetta Capo Carbonara è stata selezionata nelle Top 100 Destinazioni Sostenibili dell'anno 2018, una speciale lista, denominata "Sustainable Destinations Top 100", che mira a riconoscere le destinazioni turistiche che hanno lavorato duramente negli anni per fare la differenza e che hanno preso sul serio i temi legati alla sostenibilità ambientale. I vincitori saranno premiati durante l'International Tourismus-Borse (ITB) Earth Award, cerimonia di premiazione delle 100 destinazioni, il 6 marzo 2019 all'ITB Berlin, la fiera mondiale leader dei viaggi.

La proposta del Comune di Villasimius e dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara si è avvalsa del supporto scientifico del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Cagliari. L'ingresso nella speciale lista celebra gli sforzi delle destinazioni per offrire un turismo responsabile e sostenibile. E' stato necessario fornire ampie informazioni sulla destinazione e sulle attività svolte e chiarire, inoltre, in che modo sono stati soddisfatti i 100 criteri e indicatori di sostenibilità riconosciuti a livello mondiale dallo standard "Green Destinations". Le candidature sono state valutate dal Sustainable Top 100 Team e dai membri del Top 100 International Committee e da esperti nazionali. "La lista Top 100 riconosce le destinazioni turistiche che hanno lavorato duramente per fare la differenza e che prendono sul serio la sostenibilità", afferma il direttore dell'AMP, Fabrizio Atzori.

"E' importante che i territori rispettino gli standard internazionali di sostenibilità, certificati in questa competizione da Green Destinations, a vantaggio di tutte le componenti che operano in sinergia nelle destinazioni", spiega Patrizia Modica, coordinatrice del corso di laurea magistrale in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile e responsabile scientifico dell'Università di Cagliari per i progetti legati alla sostenibilità. (ANSA).