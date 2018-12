Nuovo pronto soccorso al Cto di Iglasias

Apre il nuovo Pronto Soccorso del CTO di Iglesias. Si tratta di una struttura di circa 850 mq dotato di camera calda e composto da una sala triage, 3 sale medicazione, una sala di attesa per i deambulanti e una per i barellati, quattro posti letto per OBI (osservazione breve), più un eventuale quinto posto per urgenze, oltre le stanze di supporto e i depositi come previsto dalle normative di accreditamento. I nuovi locali sono stati ristrutturati con finanziamenti fondi Cipe FSC per lo sviluppo e la coesione, per un importo complessivo di 2.200.000 euro (per le opere del pronto soccorso e della terapia semi-intensiva).

"E' un risultato estremamente importante - ha detto il direttore di area Maddalena Giua - una tappa fondamentale del percorso di riorganizzazione dell'Ospedale CTO, che dimostra come non vi sia alcuna intenzione, come talvolta viene paventato, di depotenziare o ridimensionare i servizi sanitari per i cittadini di Iglesias". "Al contrario - ha osservato - il percorso di miglioramento dei servizi andrà avanti, con ulteriore potenziamento di personale e tecnologie all'avanguardia".