Legge semplificazione, Aula occupata

Il Consiglio regionale non ha neanche iniziato l'esame del disegno di legge della Giunta sulla semplificazione. Dopo una serie di contestazioni mosse dai consiglieri di minoranza, il presidente dell'Assemblea, Gianfranco Ganau, ha messo in votazione il rinvio della legge in commissione, che però l'Aula ha respinto. Subito dopo l'opposizione ha occupato l'Aula, a quel punto Ganau ha convocato le commissioni Autonomia e Urbanistica e ha aggiornato i lavori del Consiglio alle 16.

Stamattina l'Assemblea, convocata per le 10, ha iniziato a lavorare quasi un'ora e mezzo dopo. Il capogruppo di FdI Paolo Truzzu ha attribuito il ritardo "ad emendamenti della Giunta che cercano di riscrivere la legge urbanistica, stravolgendo il testo della legge di semplificazione; a questo punto, la legge va riportata in commissione". Su questo ha insistito anche il collega di partito Gianni Lampis: "La mancata approvazione della legge di settore non si può bypassare con un blitz". Per la capogruppo di Forza Italia, Alessandra Zedda, infine, "la legge deve tornare in commissione perché i gruppi devono aver modo di fare con coscienza tutti gli approfondimenti che richiede".