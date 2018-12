Basket: la Dinamo si rituffa in Europa

(ANSA) - SASSARI, 18 DIC - La Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in Fiba Eurocup e sfida la Pallacanestro Varese nel secondo turno della competizione europea. Domani alle 20.30, al PalaSerradimigni, gli uomini di coach Esposito cercheranno di inanellare la seconda vittoria consecutiva nel girone, dopo il convincente successo di una settimana fa a Groningen, contro il Donar.

Sarà la prima volta che la Dinamo affronterà una squadra italiana in un torneo continentale: "Ci prepariamo a disputare una partita di coppa atipica perché sul nostro cammino c'è, per la prima volta, una squadra italiana. Varese arriva al game 2 in un ottimo momento in campionato e come noi in coppa ha superato il primo turno con una sola sconfitta - avverte Enzo Esposito -.

"La Pallacanestro Varese gioca ad alti ritmi e con una difesa molto aggressiva: soprattutto in Fiba Europe Cup utilizzano il roster al completo, ruotando spesso gli uomini in campo".

Per questo l'allenatore dei sassaresi esorta i suoi a dare, ancora una volta, il massimo: "Sarà fondamentale per noi mantenere il ritmo e l'atteggiamento portato in campo nelle ultime gare per vincere una gara che è fondamentale in ottica di qualificazione al prossimo turno", conclude Esposito. (ANSA).