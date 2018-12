Turismo,press tour Sogeaal nel NordOvest

La Sogeaal in campo per promuovere il territorio. La società che gestisce l'aeroporto di Alghero ha organizzato un "press trip" che partirà martedì 18 e andrà avanti sino a giovedì 20 dicembre. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che si ripeteranno durante tutto il 2019 e che saranno dedicati alle aree considerate come "target" dalla filiera turistica locale.

Si parte con il mercato italiano e con un appuntamento rivolto alla stampa nazionale. A un gruppo qualificato di giornalisti esperti del settore sarà raccontato il Nord Ovest Sardegna e le sue offerte di turismo extra-balneare. In coerenza con le politiche portate avanti dalla Regione, dalle amministrazioni locali, dagli enti di promozione e dalle principali associazioni che rappresentano gli operatori privati dell'industria turistica territoriale, la società aeroportuale punta alla destagionalizzazione dei flussi attraverso la creazione di nuovi mercati e di nuovi modi di visitare, conoscere e vivere la Sardegna nordoccidentale.

L'obiettivo sarà perseguito attraverso un intenso programma di viaggio che si concentrerà in particolare tra Sassari, Alghero e Ozieri. Nel corso della "tre giorni" dedicata al Nord Ovest sarà dato ampio spazio alle tradizioni, all'identità, alla cultura, all'enogastronomia, alla natura, tutte fonti di ispirazione per nuovi itinerari turistici destagionalizzati. Durante il loro soggiorno in Sardegna i giornalisti partecipanti saranno affiancati da guide, esperti e un pool di consulenti che sta seguendo la Sogeaal nella predisposizione in dettaglio del tour.