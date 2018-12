Elezioni suppletive, è sfida a 4

Giochi fatti per i candidati alle suppletive per la Camera del collegio di Cagliari del 20 gennaio. Tutti gli schieramenti si sono presentati per la corsa al seggio lasciato vuoto dall'ex M5s, il velista Andrea Mura, dimissionario dal Parlamento ed espulso dal Movimento.

Quattro gli aspiranti deputati: per Casa Pound c'è Enrico Balletto, allenatore di pallavolo del Sarroch e già candidato nell'uninominale al Senato in occasione del 4 marzo. Per il centrosinistra corre il giornalista Andrea Frailis, che ha lavorato per il gruppo Unione Sarda. Per il centrodestra in campo c'è Daniela Noli (Forza Italia), psicoterapeuta, ex dipendente del partito a livello nazionale. Quanto al simbolo, all'interno dello stesso contrassegno ci sono i tre simboli di Fi, FdI e Lega.

E' Luca Caschili, 46 anni, invece, il candidato del Movimento 5 stelle. Ingegnere ambientale, assessore all'Urbanistica del Comune di Carbonia, ha depositato la propria candidatura e il simbolo in Corte d'Appello a Cagliari pochi minuti prima della scadenza dei termini, fissata per le 20.