Elezioni, Frailis e Noli primi sfidanti

Giochi quasi chiusi per le candidature alle suppletive della Camera per il collegio uninominale di Cagliari, dove insistono otto comuni (Cagliari, Maracalagonis, Quartucciu, Quartu S. Elena, Sinnai, Burcei e Villasimius). Il centrosinistra, la prima coalizione a chiudere il cerchio, punta tutto sul giornalista di Videolina, ora in pensione, Andrea Frailis. Il centrodestra ha scelto una donna: Daniela Noli, 42 anni, ex dipendente di Forza Italia a Roma e già candidata alle politiche del 4 marzo.

Manca all'appello il Movimento Cinquestelle che non ha ancora sciolto le riserve e che si propone di riconquistare il seggio lasciato dal dimissionario ed ex M5S, il velista Andrea Mura. Al momento circola solo qualche nome: tra questi quello della giornalista e collaboratrice della deputata Emanuela Corda, Virginia Saba, quello di Andrea Figus, chirurgo estetico al policlinico di Monserrato e quelli dell'ex procuratore di Cagliari Mauro Mura e del costituzionalista Andrea Pubusa.

Potrebbero esserci comunque anche degli outsider: Potere al popolo aveva già proposto due possibili candidature con Valerio Fratini e Teresa Concu. Occorrerà attendere alle 20 per avere la certezza di queste ultime disponibilità.