Forte Village migliore resort al mondo

Il Forte Village di Santa Margherita di Pula ottiene per la 21/a volta consecutiva il prestigioso riconoscimento di "World's Leading Resort 2018". Il titolo di migliore resort al mondo è arrivato in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards, lo scorso 1 dicembre al Pátio da Galé di Lisbona. A questo premio si aggiungono i due titoli di "World's Leading Luxury Family Resort 2018" e "World's Leading Sports Academy 2018".

I World Travel Awards, instituiti da Graham E. Cooke nel 1993 per riconoscere, premiare e celebrare l'eccellenza in tutti i settori dell'industria turistica su scala mondiale, riportano ancora una volta il resort alla ribalta internazionale. Il Forte Village, diretto da Lorenzo Giannuzzi dal 1994, annuncia grandi novità anche per la stagione 2019.