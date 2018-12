Moto contro auto, muore centauro 19enne

E' morto all'Ospedale civile di Oristano Andrea Sanna, il motociclista di 19 anni di Arborea rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella strada principale del paese. Il giovane aveva riportato ferite a un braccio a una gamba e aveva perso anche molto sangue. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118 era stato ricoverato all'Ospedale San Martino dove è deceduto.

L'incidente era avvenuto all'incrocio tra via Roma e via Italia. A causa di una precedenza forse non rispettata, la moto condotta dal giovane è andata a schiantarsi contro la fiancata anteriore destra di una Polo condotta da una donna di Arborea. L'urto è stato molto violento tanto da sbalzare il giovane ad alcune decine di metri dal punto dell'impatto. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Oristano che ora dovranno accertare eventuali responsabilità.