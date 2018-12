Dinamo batte Donar Groningen 78-84

La Dinamo Sassari Banco di Sardegna è tornata. Dopo un mese di blackout la squadra di Vincenzo Esposito riprende a macinare gioco e risultati. I biancoblu hanno sconfitto a domicilio gli olandesi del Donar Groningen per 78-84, iniziando nel migliore dei modi la seconda fase di Fiba Europe Cup. Concentrati, attenti in difesa, i sassaresi hanno dominato a rimbalzo e, novità, hanno perso poche palle e hanno tenuto delle buone percentuali al tiro. "Siamo molto contenti della vittoria perché arriviamo da una vittoria in trasferta in campionato domenica, c'era il rischio di rilassarci e giocare con poca energia", ha commentato Esposito a fine gara.

"Abbiamo giocato esattamente come volevamo, in controllo per tutta la durata della partita anche quando Groningen ha provato a riportarsi nel match bombardando da tre", prosegue. "Sono contento perché abbiamo fatto bene a rimbalzo e abbiamo perso solo 8 palloni - sottolinea - alla mia squadra dico sempre che se ti imponi a rimbalzo, resti sotto le 10 palle perse e tiri con più del 50% da due hai maggiori possibilità di vincere la partita".