Capodanno a Cagliari con i Subsonica

Un Capodanno sotto il segno della musica con protagonisti i Subsonica e tanti altri gruppi e dj che animeranno le piazze di Cagliari. È ricco il calendario degli appuntamenti organizzati dal Comune per la notte di San Silvestro ma anche per tutte le festività Natalizie. Un investimento di 245 mila euro solo per l'ultimo dell'anno tra l'organizzazione e la massiccia promozione ai quali si aggiungono 70 mila euro per l'animazione di tutte le altre zone della città.

Il programma è stato presentato dell'assessora al Turismo Marta Cilloccu. Presente anche il direttore generale e il presidente del Ctm che per questo periodo ha proposto itinerari particolareggiati per consentire ai cittadini di spostarsi con i mezzi pubblici anche per lo shopping di Natale. Protagonisti assoluti del cartellone i Subsonica che si esibiranno in piazza Yenne a Capodanno dalle 22,30 a dopo la mezzanotte presentando il nuovo album "8" dopo il tour europeo, a seguire il dj Pille. Imponente il servizio d'ordine in piazza con oltre cento uomini di security. Vietato vendere bottiglie in vetro come già accaduto per manifestazioni in piazza.

Nell'ottica del Capodanno diffuso alla stessa ora al Bastione di Santa Croce saliranno sul palco i Dancity con un revival anni '70 seguiti dal dj set di Bettosun. Agli amanti del jazz è "dedicata" piazza San Giacomo con il Mauro Mulas Quartet e successivamente il dj set di Foxi&Herny. Alla Vetreria di Pirri invece le cover dei Led Zeppelin con la Zep's Band seguita dalla selezione musicale affidata a Nicola Musu.

Tante anche le iniziative - già in corso - durante il periodo natalizio. "Buon Natale da Cagliari" è il nome del cartellone di appuntamenti e proposte diffuse in tutta la città, dalle vie dello shopping ai Mercati civici: fino al 24 musica, balli tradizionali, trampolieri, acrobati e intrattenimenti per i più piccoli.