Bosa, termina emergenza acqua in città

(ANSA) - ORISTANO, 13 DIC - Dopo cinque giorni di emergenza idrica, a Bosa la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Il guasto alla condotta che aveva lasciato tutta la città e i suoi 9mila abitanti senza acqua è stato finalmente riparato e Abbanoa ha potuto ripristinare il servizio nei quartieri della città bassa. Per chi abita nella parte alta della città i disagi proseguiranno, invece, fino a sabato perché bisogna attendere che i serbatoi si riempiano fino al massimo livello. "Per arrivare a questo risultato - spiega Abbanoa - sarà necessario procedere a una interruzione notturna del servizio in tutta la città dalle 22 alle cinque".

"I nostri operatori hanno lavorato giorno e notte per ripristinare il servizio il prima possibile", ha assicurato il direttore dei Abbanoa Sandro Murtas, spiegando che per riparare il guasto i tecnici dell'ente hanno dovuto operare in condizioni davvero estreme perché la rottura della condotta è avvenuta in una zona molto impervia e boscosa. Un'area praticamente inaccessibile per i mezzi meccanici che dovevano essere utilizzati.

Il direttore di Abbanoa ha anche annunciato che sul primo tratto della condotta, lunga complessivamente una quindicina di chilometri, i lavori di sostituzione integrale sono stati già appaltati e cominceranno entro marzo. Per il secondo tratto la gara d'appalto sarà, invece, bandita già nelle prossime settimane.(ANSA).