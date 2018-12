Niente jumping in piazza, lui s'incatena

"Jumping Pirinu" non salta più. Gianluca Pirinu, il giostraio che fino allo scorso anno intratteneva i bambini sassaresi con i tappeti elastici in piazza d'Italia, si è incatenato a un palo della luce del 'salotto' cittadino per protestare nei confronti dell'amministrazione comunale perchè non gli ha concesso di sistemarsi al solito posto: secondo le nuove regole fissate da palazzo Ducale, in piazza d'Italia sono ammessi solo giostre e giochi con strutture d'epoca.

Due mesi fa il giostraio ha fatto domanda, ma niente. "Mi hanno proposto piazzale Segni, ma è improponibile", spiega. "Chi porterebbe i propri figli a giocare dove non c'è nulla, lontano dal centro? Le famiglie passeggiando qui e qui vorrei lavorare". Il giovane ha passato la notte legato a un lampione, con una catena intorno al busto, chiedendo che "il Comune riveda quella delibera che fissa paletti assurdi: ho il diritto di lavorare", dice.

La sua richiesta è caduta nel vuoto. Incontrandolo, il sindaco Nicola Sanna ha ribadito che "l'amministrazione resta fedele alla delibera, nelle piazze monumentali del centro storico, piazza d'Italia e piazza Santa Caterina, per ragioni di decoro si autorizzano solo giostrine classiche per bambini".

Sanna ha chiarito a Pirinu, discendente di una famiglia di giostrai da tre generazioni, che "sono disponibili piazza Mercato, piazza Moretti, piazzale Segni, piazza Aldo Moro, il tappetino, piazza Sacro Cuore e via Camboni, a Li Punti".