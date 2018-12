Regionali: operativa doppia preferenza

Via libera del Consiglio regionale alla proposta di legge indispensabile per rendere operativa, già a partire dalle elezioni regionali di febbraio 2019, la modifica sulla doppia preferenza di genere introdotta nella legge elettorale. Si tratta di sei articoli che chiariscono quale sia la modalità di attribuzione del voto in presenza di casi che possono rivelarsi controversi.

Tra le precisazioni che riguardano più strettamente la questione di genere, è previsto all'articolo 2 che se l'elettore ha espresso più di due preferenze, sono valide le prime due per due candidati di genere diverso della medesima lista; se invece ha espresso due preferenze per candidati compresi nella medesima lista ma appartenenti allo stesso genere, è annullata la preferenza espressa nella seconda riga. Dopo l'approvazione della proposta di legge, l'Aula ha iniziato la discussione degli articoli della Finanziaria 2019 da 8,2 miliardi di euro.