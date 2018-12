Dinamo in Olanda per Fiba Europe Cup

Ritrovata nello spirito, nella classifica e nell'assetto tecnico-tattico, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna debutta nel girone K del secondo round di Fiba Europe Cup. Mercoledì alle 19.30 i ragazzi di coach Vincenzo Esposito saranno di scena sul parquet del Donar Gronigen. I biancoblù sono arrivati in Olanda direttamente da Bologna, dove domenica hanno battuto la Segafredo, alimentando le speranze di chiudere il girone d'andata di Legabasket tra le prime otto, accedendo così alle Final Eight di Coppa Italia.

Il tecnico casertano, al primo anno alla guida di una squadra impegnata su due fronti, spera che il successo del PalaDozza segni una nuova svolta dopo l'involuzione avuta da fine ottobre a fine dicembre. L'ex play di Caserta e Toronto, primo italiano a giocare in Nba, si aspetta altri segnali anche dalla trasferta olandese, primo atto nel girone che include anche Pallacanestro Varese e Larnaca Aek Petrolina.

"È un girone diverso dal primo, quando si va avanti cresce il livello di difficoltà - spiega il coach di Sassari - È un raggruppamento più tecnico e più fisico, sarà importante resettare quanto fatto sinora in Europa e proiettarci in questa fase al massimo della concentrazione". L'ultima riflessione è per gli avversari. "Nel primo round hanno battuto Charleroi e Pinar - commenta Esposito - giocano un basket molto fisico e hanno giocatori esperti". La Dinamo, per vincere, "dovrà fare attenzione - avverte il coach - dimenticare Bologna, metterci energia e intelligenza".