Tortu, spero mio 2019 migliore del 2018

Il 2018 è stato un anno "fantastico, l'anno forse più bello da quando faccio atletica: ho raggiunto il sogno che avevo fin da bambino, quello di scendere sotto i 10 secondi ed è stato sicuramente qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai per tutta la vita, che vedo come un punto di partenza". Lo ha detto Filippo Tortu, a margine di un evento Fastweb. "Sono convinto - ha aggiunto lo sprinter azzurro - e molto voglioso di fare molto meglio nel 2019: il mio obiettivo è quello di tornare sotto i 10' nei 100 metri e fare il personale nei 200 metri e poi dare anche qualche esame all'università".