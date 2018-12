Diritti umani: fiaccolata a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - Scenario natalizio a Cagliari per festeggiare il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Circa duecento persone si sono ritrovate davanti all'albero di Natale di piazza Garibaldi per la manifestazione promossa da ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam. I partecipanti hanno illuminato la piazza con le loro fiaccole. Sono stati letti gli articoli del documento adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi.

Un invito alla fratellanza e all'accoglienza nello spirito della Dichiarazione. Presenti alla mobilitazione anche decine di immigrati. Esposto uno striscione: "Sos razzismo. Noi ci siamo".

"La solidarietà è considerata un reato - è stato detto al microfono - e l'aiuto viene considerato buonismo". Poi la lettura articolo per articolo della Dichiarazione.