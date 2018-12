Dinamo espugna Bologna 74-86

Trascinata da uno Scott Bamforth rigenerato dalla pausa e dalla panchina iniziale, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna ritrova la vittoria e un posto tra le prime otto della classe, fondamentale per staccare un biglietto per le Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Esposito si è imposta con autorità al PalaDozza contro la Virtus Bologna, battuta in casa per 74-86. Il successo è frutto di una partita dal doppio volto. Nella prima parte è scesa in campo la Sassari molle e stralunata degli ultimi tempi, mentre nella seconda fase della sfida si è rivisto il Banco di inizio stagione, aggressivo, compatto, desideroso di lottare su ogni palla e concentrato. Da questo punto di vista Bamforth è lo specchio di quel che è successo a Bologna. Escluso dallo starting five da coach Esposito, il talento di passaporto kosovaro ha iniziato in modo stentato ma ha finito alla grande, con 27 punti, 4 assist, neanche una palla persa e un +29 di valutazione. Prova di grande sostanza per Jack Cooley, che chiude con 16 punti e 7 rimbalzi, e Jaime Smith, per lui 14 punti e 4 assist. Ottimo impatto di Dyshawn Pierre, a referto con 7 punti, 3/4 da due, 5 rimbalzi e 2 assist.

Per Esposito è una "vittoria importantissima soprattutto dal punto di vista mentale, ma non eravamo degli scarrafoni prima e non siamo dei fenomeni dopo questa sera". Secondo il tecnico casertano, "questa è una buona squadra, è insieme da poco tempo, con tanti giocatori nuovi e un nuovo staff tecnico, perciò c'è tanto da lavorare". L'allenatore della Dinamo voleva "che i ragazzi restassero uniti, giocando di squadra, partendo dall'aspetto difensivo e dal controllo delle palle perse, sono stato accontentato". Statistiche alla mano, Sassari è tra le migliori a rimbalzo.

"Se riuscissimo a tenere in controllo anche il numero delle palle perse e a distribuire in attacco la palla al giocatore più caldo della partita, potremmo dare fastidio a tutti". Ora la Dinamo parte per l'Olanda, dove mercoledì inizierà il cammino nel second round di Fiba Europe Cup contro il Donar Groninger.