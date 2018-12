Allerta Sardegna per vento e mareggiate

Nuova allerta maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per forte vento e mareggiate a partire dalle 22 di venerdì 7 dicembre fino alle mezzanotte di domenica 9. Una forte ventilazione occidentale interesserà prima i settori settentrionali dell'Isola, poi si avrà una rotazione a maestrale che coinvolgerà tutta la regione, in particolare le zone costiere settentrionali e occidentale e quelle in prossimità dei rilievi. Rinforzi sino a burrasca sono attesi in Gallura e sulle Bocche di Bonifacio. Mareggiate sono possibili sulle coste esposte dell'Isola settentrionale e occidentale.

MAESTRALE FINO A 100 KM/ORA E TEMPERATURE GIU' - Maestrale con raffiche fino a cento chilometri orari, mareggiate e freddo. La Sardegna nei prossimi giorni sarà interessata da una nuova ondata di maltempo. La conferma arriva anche dagli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Il picco di maestrale si avrà in Gallura: qui infatti sono previste le raffiche di burrasca. Contemporaneamente si abbasseranno le temperature: dieci gradi in memo, avvertono i metereologi, un primo vero assaggio dell'inverno.