Sassari, si costituisce pirata strada

Si è costituto agli agenti della polizia locale il pirata della strada che lunedì scorso, alla guida di uno scooter, ha investito una donna di 80 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via Napoli, fratturandole una costola e una clavicola. L'uomo, un 38enne sassarese, si è presentato al comando di polizia accompagnato dal legale e ha confessato di essere scappato, dopo essersi sincerato delle condizioni della donna, perché non ha la patente e la sua moto è senza assicurazione e revisione.

Dopo averla centrata in pieno, aveva controllato come stesse la donna, prendendola fra le sue braccia, e poi era scappato, facendo perdere le sue tracce. La polizia locale aveva acquisito le immagini di una telecamera posizionata per strada e puntata sulle strisce pedonali, ma dal video non si era risaliti né a lui né al mezzo. Nei giorni successivi molte persone si sono mobilitate dopo avere visto il filmato diffuso dal comando.

Alla polizia l'investitore ha detto di essere stato tormentato dai rimorsi e di essersi confidato col suo avvocato, che l'ha convinto a presentarsi in caserma. La moto è stata sequestrata e il 38enne è stato denunciato per lesioni stradali gravi e per guida senza patente e mancata revisione e assicurazione dello scooter.