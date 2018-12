Panettone da Guinness,sfida a Villacidro

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Villacidro lancia la sfida a Milano per entrare nel Guinness dei primati con il panettone più grande del mondo. Il pasticcere resta ancora anonimo e si prepara alla battaglia a colpi di lievito madre e canditi fissata per l'8 dicembre nella galleria di Sant'Ignazio.

L'obiettivo è sottrarre lo scettro al vincitore milanese dello scorso anno: allora erano ben 140 chili di bontà. Lo staff della società Explora, incaricata dal centro commerciale, lavora a ritmi incessanti da diverse settimane per cercare di realizzare il sorpasso. Tutto, al momento, nella massima riservatezza: segreto il nome del pasticcere, come sarà il panettone, il peso finale e perfino il nome del notaio che certificherà il record.