Stanno bene la donna di 34 anni e la figlia di 8 travolte questa mattina da un'auto a Cagliari e trasportate in codice rosso all'ospedale Brotzu. La bambina è stata dimessa quasi subito, mentre la madre è stata trattenuta per qualche accertamento. Per loro solo tanta paura. L'incidente è avvenuto mentre mamma e figlia stavano attraversando sulle strisce pedonali. Le due sono state investita da una Fiat Punto condotta da un 69enne.